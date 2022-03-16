Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

16.03.2022 17:24
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kentin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalarda kasten yaralama suçundan 9 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S., bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., yaralama suçundan 4 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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