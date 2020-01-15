Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı

7 saat önce

Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi bina, restorasyonun ardından hizmete başladı.

Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi bina, restorasyonun ardından hizmete başladı.

19. yüzyılda yapıldığı belirtilen ve protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen kilisenin korunması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların ardından Kiçikapı Meydanı'ndaki tarihi kilise, Büyükşehir Belediyesince Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.

Bugün itibarıyla kitapseverlere ve ders çalışmak isteyenlere kapılarını açan kütüphane, ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Erkan Küp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı dört kütüphane bulunduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gayretleriyle oluşturulan Şehir Kütüphanesi hakkında bilgi veren Küp, şunları kaydetti:

"Burada 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bine yakın kitapla hizmet sunacağız. Kütüphanemiz üç bölümden oluşuyor. Bilgisayar bölümümüzde öğrenciler istedikleri araştırmaları yapabilirler, çıktılarını ücretsiz alabilirler. Asma kat ve alt bölümde de çalışma alanları mevcut. Ayrıca sesli çalışma bölümümüz bulunuyor. Bu bölümde çay, kahve ve yiyecek bulunuyor. Nezih bir ortamda kahvelerini içerken kitaplarını da okuyabilecekler."

Küp, kütüphaneye gelenlerin katalog taraması yaparak istedikleri kitabı bulabildiklerini, ödünç aldıkları kitapların süreleri dolunca online olarak süreyi uzatabildiklerini, üye olduktan sonra e-kitaplara kütüphane dışından da ulaşabildiklerini aktardı.

"Burası ilim yuvasına dönüştürülmüştür"

Tarih boyunca kilisenin çeşitli restorasyonlar geçirdiğini anımsatan Küp, "Bir kilisenin kütüphaneye dönüştürülmesi Türkiye'de ilk. Bu da tarihe sahip çıktığımızı göstermektedir. Burası bir ilim yuvasına dönüşmüştür ve yıpranmadan korunmuştur." dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan Sena Nur Kuvvet ise ders çalışmak için kütüphaneleri tercih ettiğini dile getirdi.

Şehir Kütüphanesi'nin atmosferini çok beğendiğini anlatan Kuvvet, "Otantik bir yapısı var. Kilisenin yapısının çok bozulmaması hoşuma gitti. Değişik bir ortam, soğuk bir ortam yok. Daha önce Merkez Kütüphanesi'ne gidiyordum ancak çok kalabalık oluyordu. Buranın sömestre yetiştirilmesi çok iyi oldu." diye konuştu.

Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı

Meryem Ana, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan başvuru sayısını açıkladı
Araçların vızır vızır geçtiği yolda motosikletle 2 yatak taşıdılar Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü

Son Dakika Haberleri
19:50 TANAP çalışmalarında açığa çıkan 247 tarihi eser Bandırma'da sergileniyor - Son Dakika Haber
19:41 Tunceli Belediyesi'ne haciz: "5 buçuk milyon civarındaki borç kayyuma aittir" - Son Dakika Haber
19:36 Rusya'da Medyedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu - Son Dakika Haber
19:32 Burdur'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika Haber
19:31 Burdur'da FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika Haber
18:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 19:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]