Silahlı saldırıda yaralanan polis memurundan 34 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika

Silahlı saldırıda yaralanan polis memurundan 34 gün sonra acı haber geldi

Son Güncelleme: 16.09.2023 23:41

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında göğsünden vurularak ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede 34 gün sonra şehit oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında göğsünden vurularak ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

13 Ağustos'ta Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T. ve beraberindeki M.T., iş yerinde bulunanlarla tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar göğsünden vurularak yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan polis memuru 34 gün şehit oldu

1 KİŞİ TUTUKLANMIŞ, 2 KİŞİ İSE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada, silahı ateşleyen A.T. ile birlikte M.T., C.T. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T, C.T. ve H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan polis memuru 34 gün şehit oldu

34 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Polis memuru Murat Akpınar, tedavi gördüğü hastanede 34 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: İHA

Kayseri, Polis, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıda yaralanan polis memurundan 34 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:59 Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti
23:47 Yenilgiyi unuttular! İşte yenilgiyi unutan Galatasaray'ın sıradaki rakibi
23:17 Icardi, Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu egale etti
23:13 İstanbul'da camide alkol alıp fotoğraflarını paylaşan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi
23:01 Ziyech, Icardi'nin kafayla dokunduğunu bakın ne zaman fark etmiş
23:03 Silahlı saldırıda yaralanan polis memurundan 34 gün sonra acı haber geldi
22:56 İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü
22:43 İstanbul'da vapurda skandal olay! Arkasından yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi
22:41 Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 mağlup etti
22:11 Hakan boş geçmedi! Inter, Milan'ı farka boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 00:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: Silahlı saldırıda yaralanan polis memurundan 34 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement