Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika

Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı
01.12.2020 12:21
KAYSERİ'de erkek kuaförü İsmail Erciyes, kira borcunu ödemesini isteyen dükkan sahibi Osman Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.
KAYSERİ'de erkek kuaförü İsmail Erciyes, kira borcunu ödemesini isteyen dükkan sahibi Osman Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesinde meydana geldi. Osman Aydoğdu, İsmail Erciyes'ten kira borcunu ödemesini istedi. Çıkan tartışmada Erciyes, dükkan sahibi Aydoğdu'yu bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Osman Aydoğdu'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay sonrası kaçan İsmail Erciyes'i yakalamak için çalışma başlattı.
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