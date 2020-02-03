Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2 seans olarak sahnelenen oyunu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü usta öğretici ve kursiyerlerinin oynadığı oyun Melih Cevdet Avşaroğlu yönetiminde gerçekleştirildi.