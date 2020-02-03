Kayseri'de "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Kırmızı Başlıklı Kız' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Kayseri'de "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2 seans olarak sahnelenen oyunu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü usta öğretici ve kursiyerlerinin oynadığı oyun Melih Cevdet Avşaroğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti
Mustafa Kapı: "Önceliğim Galatasaray" Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:12:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]