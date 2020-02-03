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Kayseri'de "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi
7 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu sahnelendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2 seans olarak sahnelenen oyunu yaklaşık 3 bin kişi izledi.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü usta öğretici ve kursiyerlerinin oynadığı oyun Melih Cevdet Avşaroğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
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