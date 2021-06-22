Kayseri'de kırsal yatırımlara 63 milyonluk bütçe desteği - Son Dakika

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 2021 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Projesi kapsamında Kayseri'de önemli yatırımların hayata geçirileceğini belirtti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı üretim sezonunda faaliyet gösteren üreticilere 167 milyon lirası bitkisel üretime olmak üzere 272 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını ve bu rakamların 2021 yılında artacağını belirtti.

2021 yılında hayata geçirdikleri projeler ile de önemli kaynaklar oluşturduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"2021 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Projesi kapsamında ilimiz oldukça önemli yatırımların uygulanacağı, birçok önemli projenin hayata geçirileceği bir döneme girmiştir. Toplam 6 ana başlıkta, 60 farklı projenin, 63 milyon lira yatırım bütçeli, 31,5 milyon lira hibe ödemesi ile bir önceki yıla oranla gerek proje sayısında gerekse üreticilere ödenen hibe miktarı ile 5 katlık bir artış söz konusu olmuştur. Öte yandan üreticilerimize Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz hibe ödemelerinin yanında 2021 yılında Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında toplamda 703.250 kilogram buğday, aspir, fasulye, adi fiğ, korunga, Macar fiği ve nohut tohumu dağıtımı yapılmış olup, zor dönemlerden geçen üreticilerimizin yanında olmaya gayret gösterdik."