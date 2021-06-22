Üye Girişi
Kayseri'de kırsal yatırımlara 63 milyonluk bütçe desteği - Son Dakika

Kayseri'de kırsal yatırımlara 63 milyonluk bütçe desteği

22.06.2021 12:23
Kayseri'de kırsal yatırımlara 63 milyonluk bütçe desteği, System.String[]

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 2021 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Projesi kapsamında Kayseri'de önemli yatırımların hayata geçirileceğini belirtti.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 2021 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Projesi kapsamında Kayseri'de önemli yatırımların hayata geçirileceğini belirtti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı üretim sezonunda faaliyet gösteren üreticilere 167 milyon lirası bitkisel üretime olmak üzere 272 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını ve bu rakamların 2021 yılında artacağını belirtti.

2021 yılında hayata geçirdikleri projeler ile de önemli kaynaklar oluşturduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"2021 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Projesi kapsamında ilimiz oldukça önemli yatırımların uygulanacağı, birçok önemli projenin hayata geçirileceği bir döneme girmiştir. Toplam 6 ana başlıkta, 60 farklı projenin, 63 milyon lira yatırım bütçeli, 31,5 milyon lira hibe ödemesi ile bir önceki yıla oranla gerek proje sayısında gerekse üreticilere ödenen hibe miktarı ile 5 katlık bir artış söz konusu olmuştur. Öte yandan üreticilerimize Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz hibe ödemelerinin yanında 2021 yılında Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında toplamda 703.250 kilogram buğday, aspir, fasulye, adi fiğ, korunga, Macar fiği ve nohut tohumu dağıtımı yapılmış olup, zor dönemlerden geçen üreticilerimizin yanında olmaya gayret gösterdik."

Mustafa Şahin, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kırsal yatırımlara 63 milyonluk bütçe desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı 12:29 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi 11:47 Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu 11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu         
11:20
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti iptal etti Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti iptal etti         
09:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kırsal yatırımlara 63 milyonluk bütçe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement