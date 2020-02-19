Kayseri'de "Kişisel Verilerin Korunması ve Gazetecilik" konferansı verildi - Son Dakika
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Kayseri'de "Kişisel Verilerin Korunması ve Gazetecilik" konferansı verildi

6 saat önce

Kayseri'de görev yapan basın mensuplarına, "Kişisel Verilerin Korunması ve Gazetecilik" konferansı verildi.

Kayseri'de

Kayseri'de görev yapan basın mensuplarına, "Kişisel Verilerin Korunması ve Gazetecilik" konferansı verildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde, cemiyette düzenlenen konferansta, avukat Nuriye Şimşek, katılımcılara, kişisel veri ve bunların hukuk dışı elde edilmesi durumunda olası cezalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu ilkelere değinen Şimşek, bu ilkelerin, "Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyma", "Doğru ve gerektiğinde güncel olma", "Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme", "İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ve "İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme" olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına, haberlerde uyulması gereken hukuki kuralları anlatan Şimşek, bunları uyulmaması durumunda karşı karşıya kalınabilecek yaptırımlara ilişkin örnekler verdi.

Şimşek, konferansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şimşek'e teşekkür eden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da "Ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Mesleğimizi icra etme noktasında da çok fazla sıkıntılarımız var. Mevzuatta bizi her geçen gün biraz daha fazla sıkıyor. O nedenle biraz daha dikkat etmemiz lazım." dedi.

Altınkaya, Şimşek'e plaket takdim etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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