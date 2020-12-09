Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü - Son Dakika

Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü

09.12.2020 00:11
Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanan kısıtlamalar sonrasında, Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanan kısıtlamalar sonrasında, Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, saat 21.00 itibari ile Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı.

Kısıtlamanın başlaması ile polis ekipleri de trafikteki araçlar ve şahıslar üzerindeki kontrollerini sürdürdü. - KAYSERİ

Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü
Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü
Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü
Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü - Son Dakika


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