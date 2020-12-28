Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk - Son Dakika

Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
28.12.2020 11:48
KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ardından şehrin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.
KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ardından şehrin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle Kayseri'de, kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde bulunan polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları sık sık uyardı. PTT ve banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştuğu gözlemlendi.
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