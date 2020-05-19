Kayseri'de, kısıtlamanın son günü cadde ve meydanlar bomboş - Son Dakika

Kayseri'de, kısıtlamanın son günü cadde ve meydanlar bomboş

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 15 kentte 4 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu illerden olan Kayseri'de, kısıtlamanın 4'üncü ve son gününde de cadde, meydan ve sokaklar bomboş kaldı. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin her noktasında sessizlik hakim oldu. Ana yollarda az sayıda araç görüldü. Polis ekipleri de trafiğe çıkan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.