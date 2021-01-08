Son dakika haber: KAYSERİ'DE KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 KİŞİYE 6 BİN 300 TL CEZA - Son Dakika

Son dakika haber: KAYSERİ'DE KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 KİŞİYE 6 BİN 300 TL CEZA

Son dakika haber: KAYSERİ\'DE KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 KİŞİYE 6 BİN 300 TL CEZA
Son Güncelleme: 08.01.2021 00:24

Son dakika haber: KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçta bulunan iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçta bulunan iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı. 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.

Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis, Cuma T. (21) yönetimindeki 06 RZR 19 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Ters yöne giren araç, yaşanan kovalamaca sonucu Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi'nde durduruldu. Aracın sürücüsü Cuma T. ile yanında yolcu olarak bulunan Oktay Y. (35), kaçmaya çalışırken havaya ateş açan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Cuma T. ve Oktay Y'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Cuma T., polis kardeşi olduğunu iddia ederek, yanında bulunan yolcuyu tanımadığını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: KAYSERİ'DE KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 KİŞİYE 6 BİN 300 TL CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KAYSERİ'DE KISITLAMAYI İHLAL EDEN 2 KİŞİYE 6 BİN 300 TL CEZA - Son Dakika
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