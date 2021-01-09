Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza - Son Dakika

Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza

Son dakika haber | Kayseri\'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza
Son Güncelleme: 09.01.2021 03:19

Son dakika haberi: KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL ceza kesildi.

Gece saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesinde uygulama yapan polis, F.T. idaresindeki 81 EA 511 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan H.T. ve U.C. kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi'ne gelen şüpheliler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, polisin çalışması sonucu bir binanın bahçesinde yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden F.T., H.T. ve U.C'ye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, yol üzerindeki parka tabanca attan kişiler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Türk Lirası, Cumhuriyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza - Son Dakika


Son Dakika
00:43 Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu aktardı: 12 kişi hastanelere kaldırıldı
00:38 Brezilya'da tropikal kasırga: 22 kişi hayatını kaybetti
00:16 Manchester City favori! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nı kazanma oranı
23:49 Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladı
23:25 İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle İkitelli'deki AVM'yi su bastı
22:50 Louis van Gaal'den aylar sonra gelen itiraf: Kupa Messi için planlanmıştı
22:26 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı
22:06 Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı
22:05 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da
21:50 Kuvvetli yağış Başakşehir'de hayatı felç etti! Metroyu su bastı, araçlar selde sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 05:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement