Kolundan hafif yaralanan ve sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan E.B, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kız arkadaşını darbeden gence engel olmak isteyen kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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