Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

16.06.2022 20:04

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Mehmet Göçmen'in (31), bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Göçmen'i bulmak için çalışmaları devam ediyor.

Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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