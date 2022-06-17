Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

17.06.2022 12:21
Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta dün akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı yapılan Murat Göçmen'i (31) arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Çalışmalar, İl Jandarma Arama Kurtarma Timi, Adana Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Timi, Kayseri ve Aksaray'dan gelen AFAD ekipleri, Konya Sualtı Arama ve Kurtarma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İHH Arama Kurtarma, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerinden oluşan 107 personelle yürütülüyor.

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Müdahale Şube Müdür Vekili Hasan Say'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Murat Göçmen'in (31), bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, dün yaklaşık 4 saat süren aramalarda sonuç alınamamış ve çalışmalara ara verilmişti.

YORUMLAR
500
4 gün sonra askere gidecek genç, Kızılırmak'ta kayboldu 4 gün sonra askere gidecek genç, Kızılırmak'ta kayboldu Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Murat Göçmen, Kocasinan, Kayseri, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Alkollü adam çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası kurdu! Diğer sürücüler sinirden deliye döndü
11:22 Adana polisinden 'Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye uyuşturucu operasyonu!
11:19 Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
11:09 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu duygulandıran Adalet Yürüyüşü anısı: Oğlum 'Babamla gurur duyuyorum' dedi
11:08 Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını tanıttı! İşte satış fiyatı
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 12:29:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement