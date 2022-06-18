Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta 16 Haziran'da kaybolduğu ihbarı yapılan Murat Göçmen 'i (31) arama çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Timi, İl Jandarma, Adana Sualtı, Konya Sualtı, Türkuaz Doğa Sporları, İHH arama kurtarma, Kayseri ve Aksaray 'dan gelen AFAD ekipleri ile UMKE çalışanlarından oluşan 107 personelle yürütüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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