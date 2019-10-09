Son Dakika Haberleri: Kayseri'de koca dehşeti...Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de koca dehşeti...Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü

Kayseri'de koca dehşeti...Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü

1 saat önce

Kayseri'de koca dehşeti.

Kayseri'de koca dehşeti...Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü

Eşini öldürdükten sonra akrabasını aramış

KAYSERİ - Kayseri'de bir kişi, tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Şahıs, akrabasını arayarak eşini öldürdüğünü söyledikten sonra ortadan kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre M.D. ile eşi G.V.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.D.,tabanca ile eşi G.V.D.'ye tabanca ile ateş etti. G.V.D., olay yerinde hayatını kaybederken cinayet şüphelisi eşi M.D. ise akrabasını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek kayıplara karıştı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro dedektifleri firar eden şüpheli M.D.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Talihsiz kadının cenazesi ise, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de koca dehşeti...Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü
Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:42:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de koca dehşeti...Tartıştığı karısını tek kurşunla öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]