Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde bir apartmanın bodrum katında M.G. ile eşi Ü.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocasının rehin aldığı kadını polis kurtardı - Son Dakika

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