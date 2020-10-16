Kayseri'de koltuk tamir atölyesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Kayseri'de kanepe ve koltuk tamiri yapılan iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi Sabırtaşı Sokak'ta kanepe ve koltuk tamiri yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bu arada, kullanılamaz hale gelen atölyedeki malzemeleri dışarı çıkarmaya çalışan iş yeri sahibi M.Ç. elinden yaralandı.