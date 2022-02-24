Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı - Son Dakika
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Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

24.02.2022 16:51

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.

Anbar Mahallesi 31. Cadde'de bir gıda işletmesinde çalışan H.B. (37), kolunu hamur karma makinesine kaptırdı.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kolu makineden çıkartılan kadın, sağlık görevlileri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

YORUMLAR
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Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı

Kayseri, İtfaiye, Anbar, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolunu makineye kaptıran kadın işçi yaralandı - Son Dakika


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