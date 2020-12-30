Son dakika... Komşu esnafın otopark kavgasında 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Bacağından yaralanan A.C. Kayseri Şehir Hastanesi , ayağından yaralanan T.A. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T, tabancayla T.A. ve yanında çalışan A.C'ye ateş ederek araçla olay yerinden kaçtı.

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