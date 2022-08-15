Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı

15.08.2022 21:47
Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı

KAYSERİ'de, komşu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, komşu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen komşu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Metin I. ve oğlu Mustafa I., eline geçirdikleri pompalı tüfekle Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A.'yı ateş açarak, yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Olayın şüphelisi baba- oğul gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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