Kayseri'de komşular arasındaki silah ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de komşular arasındaki silah ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Kayseri'de komşular arasındaki silah ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı KAYSERİ'de, iki komşu arasında birbirlerinin üzerine otomobil sürme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle, diğeri de sopayla yaralandı.
Kayseri'de komşular arasındaki silah ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
KAYSERİ'de, iki komşu arasında birbirlerinin üzerine otomobil sürme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle, diğeri de sopayla yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. Ekrem Doğan ile komşusu Ersoy Altun dün iddiaya göre birbirlerinin üzerine otomobil sürdü ve bu nedenle aralarında tartışma çıktı. Kavga ikili bugün karşılaşınca yeniden alevlendi. Kavgada ikili birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı. Sopa darbeleri ile başından yaralanan Ekrem Doğan, evinden getirdiği av tüfeğiyle Ersoy Altun'u vurarak yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüfekle ağır yaralanan Ersoy Altun'u Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sopa ile yaralanan Ekrem Doğan ise, Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.
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