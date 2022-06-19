Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda S.K. ve O.K, iddiaya göre, evlerinin önündeki ekili araziye giren komşuları N.B. ile tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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