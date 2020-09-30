Kayseri'de konaklama tesislerinde 'HES' kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Kayseri'de konaklama tesislerinde 'HES' kodu zorunluluğu getirildi

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında konaklama tesisleri, misafir şahısların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladıktan sonra kabul edecek.

Kayseri'de konaklama tesislerinde 'HES' kodu zorunluluğu getirildi, System.String[]

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında konaklama tesisleri, misafir şahısların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladıktan sonra kabul edecek.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni yeni kararlar alındı. Alınan karar kapsamında, özel kamu, turizm işletme belgeli, belgesiz, ruhsat veren idare gibi otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi tüm konaklama tesisleri, müşterilerinden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.

Kayseri Valiliği'nden alınan yeni kararla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine, HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2'nci ve ek 1'inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid 19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına, gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Covid19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın 02/06/2020 tarihli ve 8680 sayılı ile 11/09/2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin "Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler" başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, Bu çerçevede Covid19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 583885 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı'nın 01/07/2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgesiyle getirilen "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilmelerine, misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından ilgili Bakanlık Genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına, bu Karar hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin ilgili Kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Koronavirüs, HES kodu, Kayseri, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de konaklama tesislerinde 'HES' kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

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