Kayseri'de kontrolden çıkan otobüs aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de kontrolden çıkan otobüs aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı

Son Güncelleme: 07.10.2023 06:32

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı.

Kayseri'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Kayseri'nin İncesu ilçesinin Kumbağları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan Kayseri'ye giden Selahattin K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı otobüs sürücüsünün kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste aralarında askerlerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Şoför uyukluyordu

Öte yandan otobüsteki yolcular kazanın nedeninin şoförün uyuklaması olduğunu iddia etti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de kontrolden çıkan otobüs aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı - Son Dakika
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