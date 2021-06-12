Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobilin lokantaya girmesi sonucu iki çocuk yaralandı.

Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, A.Y. (68) yönetimindeki 38 FA 454 plakalı otomobil bir lokantaya girdi.

Kazada, lokantada yemek yiyen iki çocuk yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.