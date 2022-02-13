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Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden 500 kişi eylem yaptı - Son Dakika

Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden 500 kişi eylem yaptı

13.02.2022 14:59
Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden 500 kişi eylem yaptı

Kayseri'de konut kooperatiflerinin mağduru olduklarını iddia eden yaklaşık 500 kişi, protesto gösterisi düzenledi.

Kayseri'de konut kooperatiflerinin mağduru olduklarını iddia eden yaklaşık 500 kişi, protesto gösterisi düzenledi.

Üye oldukları kooperatiflerin kendilerine sonradan borç çıkardığını ileri süren yaklaşık 500 kişi, "Evlerimizi kurtarın", "Umudumuz Ankara, "Duyun sesimizi" yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Gökçe Uysal, 2-3 yıldır kooperatif yönetimlerinin yasalardaki boşluklardan ve belirsizliklerden yararlanarak tutarsız iddialarla tapusunu alıp ilişiği kesilen binlerce dar gelirli aileye 80 bin ila 300-320 bin lira borç çıkarttığını iddia etti.

Borç tutarlarının artabileceğini belirten Uysal, Kayseri'de birçok konut kooperatifine borçlar nedeniyle icra geldiğini ileri sürdü.

Kooperatiflerin dar gelirli insanların bir araya gelerek imece usulü ile ev sahibi olduğu yerler olduğuna dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Bizler mahkemede davaları süren 4 bin 500 kişiyiz, yakında 1500 kişilik bir grup daha bizlerin durumunu yaşamaya başlayacak. Bazıları başladı bile mahkeme günleri verildi. Bizlerin, çocuklarımızın ve bu kadar ailenin geleceğini ipotek altına alarak mezara kadar yakamızı bırakmayacakları bir sömürü düzeniyle geleceğe dair umutlarımızı karartmaktadırlar. Değerli siyasetçilerimizin ve devlet büyüklerimizin sorunlarımıza el atması ve bizleri bu çıkmazdan kurtarması son ve tek umudumuz. Her lokması helal yollardan kazanılmış aile rızkımızı yedirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kendilerine çıkartılan borçların iptal edilmesini isteyen grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Cumhuriyet Meydanı, Protesto, Kayseri, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden 500 kişi eylem yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden 500 kişi eylem yaptı - Son Dakika
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