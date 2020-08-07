Kayseri'de konut satışlarında büyük artış - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistikleri verilerine göre 2020 yılı Haziran ayında Kayseri'de satılan konut sayısı, bir önceki ayın neredeyse 4 katına ulaştı. Haziran ayında Kayseri'de 4 bin 77 adet konut satışı gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın Haziran ayında gerçekleşen bin 268 konut satışının da 3 katından daha fazla olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, kentte satışı gerçekleşen 4 bin 77 adet konutun 2 bin 365 tanesinin, yani yaklaşık yüzde 58'inin 'borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesi' yani 'ipotekli satış' şeklinde gerçekleştiğini belirtti. Uslu; "Kayseri için ipotekli satış oranı bir önceki Mayıs ayında yüzde 37 civarında gerçekleşmişti" dedi.

Konut satışlarında Haziran ayındaki artışın Türkiye için de geçerli olduğunu vurgulayan Uslu; ülke genelinde Mayıs ayında 50 bin 936 olan konut satışının Haziran ayında 190 bin 12'ye çıktığını, dolayısıyla burada da 4 kata yaklaşan bir artışın olduğunu söyledi. Uslu, "2020 yılı Haziran ayındaki konut satışı, geçen yılın Haziran ayı ile kıyaslandığında da artışın 3 kattan daha fazla olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak yabancılara yapılan yapılan konut satış sayılarına da değinen TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu; bu yılın ilk 6 ayında yabancılara 14 bin 262 adet konut satıldığını, geçen yılın ilk 6 ayında ise bu sayının 19 bin 952 olduğunu ifade etti. Uslu, "Dolayısıyla burada yüzde 29'luk bir azalma söz konusu. Aynı dönemde yabancılara en çok konutun satıldığı illerimiz ve satılan konut sayıları ise sırasıyla İstanbul 6 bin 902, Antalya 2 bin 708, Ankara 964 ve İzmir 342 şeklinde sıralanıyor. Türkiye'den en çok konut satın alan yabancıların ülke uyruklarına bakıldığında ise İran ve Irak vatandaşlarının diğer ülkelere göre oldukça fazla olduğu göze çarpıyor" diye konuştu. - KAYSERİ