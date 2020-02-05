Kayseri'de köpeğini döven kişiye para cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de köpeğini döven kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kayseri'de köpeğini döven kişiye para cezası verildi

6 saat önce

Kayseri'de köpeğini döven kişiye idari para cezası verildi.

Kayseri'de köpeğini döven kişiye para cezası verildi, System.String[]

Kayseri'de köpeğini döven kişiye idari para cezası verildi.

Bir kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evinin balkonunda, köpeğini dövdüğünü gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Suriye uyruklu kişiye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari para cezası verdi.

Ekiplerce tedavi için Büyükşehir Belediyesi Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürülen köpeğin, veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde, aldığı darbelerin etkisiyle vücudunda ödem oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan, cep telefonuyla çekilen görüntülerde, Suriye uyruklu kişinin sopayla dövdüğü köpeğini kaldırarak yere attığı görülüyor.

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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