Kayseri'de köpek bakımevinde sağlığına kavuşan "Gece ile Bıdık" sahiplerini bekliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Bakımevine yaralı ve hasta olarak getirilen ve burada sağlıklarına kavuşan iki köpek, yeni sahiplerini bekliyor.

Molu Köpek Bakımevi'ne temmuz ayında getirilen ve görevliler tarafından "Gece" adı verilen köpek, ileri derecede uyuz ve kanama teşhisiyle tedaviye alındı.

Periyodik aralıklarla yıkanan ve uyuz tedavisi gören Gece, bakım ve ilgiyle yeni bir görüntüye kavuştu.

Vücudunda kurtlanmış büyük bir yarayla bakımevine gelen "Bıdık" isimli köpek ise gördüğü iki aylık antibiyotik tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

İki köpek de yeni halleriyle kendilerini sahiplenecek dostlarını bekliyor.