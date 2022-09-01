İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A'nın kendisine ait köpekleri, diğer köpek ve hayvanlarla dövüştürerek çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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