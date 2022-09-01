Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

01.09.2022 17:00
Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Kayseri'de köpek dövüştürdüğü öne sürülen kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de köpek dövüştürdüğü öne sürülen kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A'nın kendisine ait köpekleri, diğer köpek ve hayvanlarla dövüştürerek çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 17:03:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement