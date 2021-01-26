Kayseri'de köpek kavgası nedeniyle akrabasını silahla yaralayan sanığa 8 yıl 1 ay hapis - Son Dakika

Kayseri'de köpek kavgası nedeniyle akrabasını silahla yaralayan sanığa 8 yıl 1 ay hapis

26.01.2021 16:23
Kayseri'de köpek kavgası nedeniyle akrabasını silahla yaralayan sanığa 8 yıl 1 ay hapis, System.String[]

Kayseri'nin Sarız ilçesinde köpeğini silahla öldürdüğü iddiasıyla tartıştığı akrabasını tüfekle yaralayan sanık 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde köpeğini silahla öldürdüğü iddiasıyla tartıştığı akrabasını tüfekle yaralayan sanık 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, müşteki sanık B.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki tutuksuz sanık H.A.T. duruşmaya katılmazken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında sanık B.T'nin "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.T. savunmasında, olay günü akrabası H.A.T'nin kavga eden köpeklere müdahale ederek, kendi köpeğini silahla öldürdüğünü, "niye sıktın" deyince de aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade etti.

H.A.T'nin kendisine 9 el ateş ettiğini, kendisinin ise koruma amaçlı tüfekle bir el ateş etmesi sonucu karşı tarafın yaralandığını öne süren sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.T'ye, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de köpek kavgası nedeniyle akrabasını silahla yaralayan sanığa 8 yıl 1 ay hapis - Son Dakika


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