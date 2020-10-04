Kayseri'de köpekler için 'Pati Yolu' - Son Dakika

KAYSERİ'de Talas Belediyesi'nce köpeklerini gezintiye çıkarmak isteyenler için yapılan 'Pati Yolu' düzenlenen törenle açıldı.

Talas ilçesi Çamyurdu Caddesi'ndeki 'pati yol'un açılışına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpekleri gösteri sundu. Ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Pati Köy'e şu ana kadar bin 500 civarında sahipsiz köpek geldi. Bunun 377'si ilk bakımları yapılarak Molu Köyü yakınlarındaki Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Ağır tedavi gerektiren 186 pati ise Büyükşehir Belediyesi ve ERÜ Veterinerlik Fakültesi arasındaki protokol gereği Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı. 387 köpek doğaya geri bırakılırken 253'ü de sahiplendirildi. Şu anda da Pati Köy'de toplam 250 kadar patimiz bulunuyor. Bunlara da en güzel şekilde bakıyoruz" diye konuştu.Köpeklerin de insanlar gibi gezmeye ve doğal hayatta yaşamaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, beton yığınları arasında nefes alacak alanlar oluşturmaya gayret ettiklerine dikkat çekerek, "Bugün burada Pati Yolu'nu hizmete açıyoruz. Toplam bin 680 metre uzunluğundaki bu yolda hemşehrilerimiz sevimli dostlarını gönül rahatlığıyla gezdirebilecekler. İlçemize hayırlı olsun" dedi.