Kayseri'de korku dolu anlar; kendini kesip intihara kalkıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de korku dolu anlar; kendini kesip intihara kalkıştı - Son Dakika

Kayseri'de korku dolu anlar; kendini kesip intihara kalkıştı

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oturduğu evin penceresine çıkarak kendini kesen şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Kayseri'de korku dolu anlar; kendini kesip intihara kalkıştı, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oturduğu evin penceresine çıkarak kendini kesen şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Ihlara Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.B. (29), 6. kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Elindeki cam kırığı ile kollarını kesen O.B.'yi gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın altına branda açarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Soğuk havanın da etkisiyle pencereden evin içine giren O.B.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, O.B.'yi yakalayarak pencereden uzaklaştırdı. Hazır bekletilen ambulansla bindirilen O.B., Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Sancaktepe, Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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