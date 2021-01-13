Kayseri'de korona virüs aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Kayseri'de korona virüs aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı

Çin'den Türkiye'ye gelen ve illere dağıtılan korona virüs aşılarından yaklaşık 15 bin adedi bu gün itibariyle Kayseri'deki özel hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Çin'den Türkiye'ye gelen ve illere dağıtılan korona virüs aşılarından yaklaşık 15 bin adedi bu gün itibariyle Kayseri'deki özel hastanelere dağıtılmaya başlandı. Kayseri'ye dün gelen 15 bin korona virüs aşısının başında polis ekipleri nöbet tuttu. Bugün öğle saatlerinde aşılar, belirlenen özel hastanelere yine polis ekipleri eşliğinde götürülerek teslim edildi. Korona virüs aşılarının Kayseri'ye gelmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Aşı Uygulama Merkezi'nin oluşturulduğunu duyurdu. Benli, aşı çalışmalarının Bilim Kurulu'nun hazırladığı stratejilere göre yapılacağını ifade etti. (Alparslan Ötüken/İHA)

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