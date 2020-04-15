Kayseri'de korona virüs denetlemeleri devam ediyor - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere Kayseri'de uyulup uyulmadığı konusundaki denetlemeler devam ediyor.



Özellikle şehrin kalabalık caddelerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlere ek olarak drone ile de denetimler yapılıyor. Vatandaşların alınan tedbirlere uymaları konusunda daha duyarlı olmalarının önemli olduğunu ifade eden yetkililer, bu denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler. - KAYSERİ