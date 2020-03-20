Kayseri'de korona virüs önlemleri arttı - Son Dakika
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Kayseri'de korona virüs önlemleri arttı

6 saat önce

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeler de teyakkuza geçti.

Kayseri'de korona virüs önlemleri arttı, System.String[]

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeler de teyakkuza geçti. Melikgazi Belediyesinde de belediyeye gelen vatandaşların önce ateşi ölçülüyor, ardından da ellerine dezenfektan sıkılıyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen korona virüsün önlenmesi amacıyla tedbirler artırıldı. Melikgazi Belediyesinde de virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediyeye işlemler için gelen vatandaşların önce ateşi ölçülüyor, ardından da ellerine dezenfektan sıkılıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yapılan meclis toplantı öncesinde ateş ölçer ile meclis üyelerinin ateşlerini ölçtü.


Belediye olarak aldıkları önlemlerle ilgili İHA muhabirine bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Belediyeler olarak yoğun önlemler alıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak şu anda 571 bin nüfusa sahip Türkiye'nin 41. büyük ili olabilecek bir belediyeyiz. Dolayısıyla önlemlerimizi artırıyoruz. Burada okullar, sağlık ocakları, camiler, Kur'an kursları başta olmak üzere tüm kamu kurumlarını özellikle dezenfekte ediyoruz. Cami Kebir ve Hunat Camii çok sık kullanıldığı için oralarda çok daha fazla dezenfektasyon yapıyoruz. Hizmetlerimizi mümkün olduğunca online internet üzerinden telefon ile halletmesi için vatandaşlarımıza bilgilendirme yaptık. 60 yaş üzeri olan, hamile olan, rahatsız olan vatandaşlarımıza ve personelimizin tamamına izin verdik. Özellikle kritik olmayan birimlerdeki personelimizin bir kısmını izine ayırıp bir kısmını da evden çalışacak şekilde yönlendiriyoruz. Dolayısıyla belediye hizmetinin hiçbir şekilde aksamayacağını, vatandaşlarımıza özellikle vurgulamak istiyorum. Sahada zaten çalışıyoruz. Belediye içerisindeki hizmetlerin bir kısmı evden, internetten halledilebilecek hizmetler olduğu için personelimizi burada değil evde çalışmaya teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Vatandaşımızın da, personelimizin de sağlığı bizim için çok önemli"


Palancıoğlu, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak şunları söyledi:


"Bunun yanında da vatandaşlarımıza ben ellerini yıkamalarını öneriyorum. Virüsün tek girme noktası, insanlara virüsün bulaşma noktası eller, ağız ve gözler. Biz gerekli tüm önlemleri Valilik koordinasyonunda alıyoruz ama buna ilave olarak da gördüğünüz gibi özellikle kurumlara tavsiyemizi yapıyoruz. Kendi kurumuzu içerisinde yemekhaneyi kapatmış durumdayız. Çay servisini bitirmiş durumdayız. Dört farklı kapıdan belediyemize vatandaşlarımız belediyemize girerken, sıcaklık ölçer ve dezenfektanı vatandaşlarımıza sunarak çok nitelikli temiz, hijyenik bir ortamda hizmet veriyoruz. Vatandaşımızın da personelimizin de sağlığı bizim için çok önemli. Bu tür durumlarda biz siyasi görüş ayrıt etmeksizin el ele vermeyi bilen, birlikte çalışmayı bilen birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi bilen toplumuz. Bugün gelen telefonlarda alışveriş merkezlerinin kendi rızaları ile kapattıklarını, vatandaşlarımızın evde kalması gerektiğinin çok daha iyi olduğunu biliyorlar." - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:22 Kaynak: İHA

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