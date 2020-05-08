Kayseri'de korona virüsten sonra su kullanım oranı arttı - Son Dakika
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Kayseri'de korona virüsten sonra su kullanım oranı arttı

6 saat önce

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla beraber su kullanım oranları da arttı.

Kayseri'de korona virüsten sonra su kullanım oranı arttı, System.String[]

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla beraber su kullanım oranları da arttı. 2019'un Mart ve Nisan ayında 10 milyon 794 bin 127 ton su kullanılırken, bu yılın aynı aylarında ise 11 milyon 467 bin 876 ton su kullanıldı.


Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve tüm dünyada görülen korona virüs 11 Mart'ta Türkiye'de de görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara evden çıkma yasağı getirilmesinin ardından su tüketiminde de artış yaşandı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2019'un Mart ayında 5 milyon 512 bin 22 ton su kullanılırken, korona virüsün etkisinin görüldüğü bu Mart ayında ise 5 milyon 698 bin 819 ton su tüketildi. Yaşanan artış ise yüzde 3 olarak ölçüldü. 2019'un Nisan ayında 5 milyon 282 bin 105 ton su kullanılırken, yine korona virüsün etkisi altında geçen 2020 Nisan ayında ise 5 milyon 769 bin 57 ton su kullanıldı. Bu aylarda yaşanan su kullanım artışı ise yüzde 9 olarak ölçüldü.


Öte yandan, su kullanım oranlarının ticari alanlarda azaldığı, konut alanlarında ise yükseldiği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:51 Kaynak: İHA


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