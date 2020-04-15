Kayseri'de koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında drone ile havadan denetim yapılıyor.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alının tedbirlere Kayseri'de uyulup uyulmadığı konusundaki denetlemelerin devam ettiği bildirildi.

Özellikle kenttin kalabalık caddelerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlere ek olarak drone ile de denetimler yapıldığı aktarılan açıklamada, bu çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.