Kayseri'de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor - Son Dakika

Kayseri'de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

34 dakika önce

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Korona virüs hattına, günde yaklaşık 70 arama geliyor.

Kayseri'de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor, System.String[]

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Korona virüs hattına, günde yaklaşık 70 arama geliyor. Hattı arayan vatandaşlar, yurtdışından gelen komşularının evinde durmadığını ihbar ediyor ve virüsten nasıl korunabileceklerini soruyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü de, vatandaşlara yardımcı olmak için Koronavirüs hattı kurdu. Kurulduğu günden itibaren 7/24 açık olan hatta, günde yaklaşık 70 aramanın geldiği hatta, ilginç sorularda geldi. Bazı vatandaşlar korona virüsten korunmak için neler yapılacağını sorarken, bazı vatandaşlar ise yurtdışından gelen komşularının evde durmadığını ve sürekli dışarıda gezdiğini ihbar etti. - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:48 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da asker uğurlamaya koronavirüs engeli
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor Litresi 7 bin lira olan 'propolis' yok satıyor
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti         
15:47
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı         
14:01
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi         
08:24
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı         
08:23
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 09:23:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]