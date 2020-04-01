Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki şüpheli kaçtı - Son Dakika

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Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki şüpheli kaçtı
43 dakika önce
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli aranıyor.
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli aranıyor.
Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.
Harekete geçen polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:08 Kaynak: AA
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