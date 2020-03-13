Kayseri'de koronavirüs nedeniyle, borcu olanların 3 ay suları kesilmeyecek - Son Dakika
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Kayseri'de koronavirüs nedeniyle, borcu olanların 3 ay suları kesilmeyecek

6 saat önce

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında su borcu olan aboneler için 3 ay su kesintisine gidilmeyeceğini duyurdu.

Kayseri'de koronavirüs nedeniyle, borcu olanların 3 ay suları kesilmeyecek, System.String[]

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında su borcu olan aboneler için 3 ay su kesintisine gidilmeyeceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Müdürlüğü tarafından hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 3 ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Tek yürek olan devletimizin koronavirüs ile mücadele kapsamında almış olduğu tedbirleri sekteye uğratmamak ve destek olmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatı ile KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından şehrimizde borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerimizin su kesintileri ve borçları 3 ay ertelenmiştir" denildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
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