Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdı

6 saat önce

Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdıDÜNYADA etkili olan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, Kayseri'de sakatat tüketimi arttı.

Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdı

DÜNYADA etkili olan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, Kayseri'de sakatat tüketimi arttı. Restoran işletmecisi Necmettin Bebütoğlu, "Koronivarüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar sakatat çorbası içiyor. Dışarı çıkmak istemeyenler ise eve sipariş veriyor" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayanlar, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemlerini artırdı. İçerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen sakatat ürünlerine talep ise artıyor. Virüs nedeniyle dışarı çıkmayan bazı müşteriler ise evlerine paket siparişle sakatat ürünlerini tüketiyor. İlçede 10 yıldır restoran işleten Necmettin Bebütoğlu, kemik sulu paça, çürük, beyran ve işkembe çorbasının kavanozlara şişeleyerek, gelen siparişleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

'EVDEN ÇIKMAK İSTEMEYENLER İSE SİPARİŞ VERİYOR'

Bebütoğlu, 2 yıldır sakatat içeren çorba satışı yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Koronivarüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için sakatat çorbası içiyor. Evden çıkmak istemeyenler ise, sipariş veriyor. Bizler de kemik suyu bulunan sakatat çorbalarını yarım ve bir kiloluk kavanozlara hazır şekilde doldurup siparişi gönderiyoruz. Son 1 haftadır siparişlerimizde gözle görülür artış yaşandı. Sabah 10.00'dan 24.00'e kadar çorbamız var. Bazı vatandaşlar iş yerlerinde kavanozla çorbasını alıp öyle gidiyor. Özellikle kavanoz tercih etme nedenimiz insan sağlığına verdiğimiz kıymetten dolayıdır. Kış aylarından bu tür çorbaların günlük tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlü tutacaktır. Her yaş grubu çocuklar gönül rahatlığıyla bu çorbaları tüketebilir. Kayserililerin koranavirüse karşı kemik ve ilik sulu çorbalarla önlem aldığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:57 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:32:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de, koronavirüs sakatata ilgiyi arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]