Kayseri'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaş sınırlaması istisnası - Son Dakika

Kayseri Valiliğinden, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ve 2000 yılı sonrası doğan gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren açıklama yapıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ilave tedbirler doğrultusunda bazı kararlar alındığı belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememeleri nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan gençlerimizin uzun süre kapalı alanda kalmalarının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde otizm, ağır mental retardasyon, dovnsendorumu gibi tanısı konulmuş 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmaları, park ve bahçelerde dolaşmaları, ilimiz sınırları içinde araçla seyahat etmeleri, sokağa çıkma sınırlandırılmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır."