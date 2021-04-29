Kayseri'de 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika

KAYSERİ'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma dönemi bugün saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın başlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı dönemde insan yoğunluğunun oluştuğu Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi sessizliğe büründü. Polis ekipleri şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını belirten kişilere izin belgelerini sordu. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten cezai işlem uygulandı.