Kayseri'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemler sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda yayınlanan kılavuzlar ve tavsiyeler doğrultusunda Kayseri'de gerekli çalışmalar hızla hayata geçiriliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesinde olası vakaların yatırılması için toplam 613 oda ve 778 yatak ayrılarak gerektiğinde artırılabilecek şekilde hizmete hazırlandı.

Ani gelişebilecek durumlar için Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) ile eski doğum evi binası da 50 yatağa kadar artırılabilir durumda aktif hale getirildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kayseri Devlet Hastanesi Mehmet Emel Taraman Çocuk Hastanesi ve Kadın Doğum Kliniğinin Kovid-19 hastalığı için kapasitesi 150 yatağa çıkarılıp tamamen izole edilmiş ve kapasitesinin aşılacağı durumlar için bahçesinde sahra hastanesi kurulabilecek bir alan belirlenmiş olup, çocuk hastalıkları kliniği Kayseri Devlet Hastanesi merkez binada, kadın doğum kliniği Kayseri Şehir Hastanesinde hizmet verecek şekilde planlamıştır. Binada acil servis hizmeti bugün başlamıştır.

İlimizde Kayseri Şehir Hastanesi referans hastane olup özellikle 3. basamakta yakın takibi gerekli hastaların tedavisi öncelikli olarak bu hastanede yapılmaktadır."

Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından ilgili ekiplerin 7/24 hizmet esasına göre çalışmaya geçerken havalimanlarındaki yolcu kontrolleri, alınan örneklerin nakilleri ve koordinasyon hizmetleri kesintisiz yapılıyor.

Ayrıca 0538 931 45 66 numaralı hat, koronavirüsle ilgili danışma hattı olarak hizmete başladı. Virüsün tanısı için yapılan testler, Sağlık Bakanlığı talimatıyla yarından itibaren Kayseri'de referans hastane olan Kayseri Şehir Hastanesinde yapılmaya başlanacak.