Kayseri'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Kayseri'de koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak için bir taraftan dezenfekte çalışmaları yürütürken diğer yandan da belediye girişlerinde termal kameralı önlem aldı.

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Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak için bir taraftan dezenfekte çalışmaları yürütürken diğer yandan da belediye girişlerinde termal kameralı önlem aldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sağlık Bakanlığının tüm uyarılarını dikkate alarak, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Önlem amaçlı tedbirleri artırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Biz, 'önce insan' diyen bir medeniyetin, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın', diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Bunun için vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemlerle birlikte tedbirlerimizi sıklaştırdık. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış virüslere karşı etkili olan dezenfekten ilaçları ile belirlenen program dahilinde Kocasinan'ın dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Her şey, vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için."

Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar, belediye girişlerinde "temizlik elde başlar" tasarımıyla dikkat çeken otomatik cihazlarla ellerini

dezenfekte edip, termal kameralardan geçerek binaya giriyor.

Belediye ekipleri, son olarak dezenfekte ve hijyen çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı 2 bin 301 tuvalet ve lavabo, 18 banka şubesi ve 129 eczaneyi ilaçlayarak dezenfekte etti. Çalışmalar periyodik olarak sürdürülüyor.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:36 Kaynak: AA

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