Kayseri'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Kayseri'de koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Yahyalı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe merkezindeki cadde ve sokakları deterjanlı suyla temizledi.

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Yahyalı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe merkezindeki cadde ve sokakları deterjanlı suyla temizledi.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın yoğun olarak kullanıldığı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesi'nde temizlik çalışması yaptı.

İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu'nun kararıyla tüm cadde ve sokakları dezenfekte ettiklerini belirtti. İlçe sakinlerinden Sağlık Bakanlığının kararlarına mutlaka uymalarını isteyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararlara Yahyalılı hemşehrilerimizin yüzde 95 oranında uyduğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. Ben hemşehrilerime, 'evde kal Yahyalı' diyorum. Bu sürede evde kalmanın da birtakım güzelliklerini görmüş olduk. Kritik olarak kabul edilen bu haftayı da evimizde geçirirsek, hem ülkemiz hem de ilçemiz kazanmış olacak. Başta kendileri kazanmış olacak. Polis ve zabıtaya gerek kalmadan 65 yaş ve üzerindeki hemşehrilerimizin evde kalmaları noktasında bizlere yardımcı olacaklarını düşünüyorum."

İncesu

İncesu ilçesinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar ve duraklarda ilaçlama çalışması yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Bugün ilkokullar, ortaokullar, liseler, camiler, alışveriş merkezleri, duraklar, çarşı meydanı ve halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı. Özellikle hemşehrilerimden ricam şu; evlere girdiklerinde bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem versinler ve zorunlu olmadığı takdirde evde kalsınlar." açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:42 Kaynak: AA

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