Kayseri'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Kayseri'de koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Suya Sabuna Dokunun" kampanyası başlattı.

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Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Suya Sabuna Dokunun" kampanyası başlattı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, toplumda kişisel sağlık açısından el yıkama alışkanlığı kazanmanın önemini anlatmak ve hijyen konusunu tüm Türkiye'nin gündemine almak amacıyla "Suya Sabuna Dokunun" adıyla yeni bir kampanya başlattıklarını ifade etti.

Çocukların enfeksiyon hastalıklarından korunmasının en temel yolunun el temizliği alışkanlığı kazandırılması olduğunu belirten Palancıoğlu, "El yıkama konusu çok önemlidir. Bu konuda tüm ailelere ve öğretmenlere çok iş düşüyor. Okullarda çocuklara okuma yazma öğretmeden önce mutlaka el temizliği ve kişisel bakım konusunda eğitim vermeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

KTO'da koronavirüs tedbirleri

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kovid-19 salgınına karşı personelin sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürütürken diğer yandan da odaya gelen üyelerinin ateşini ölçüyor.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Sağlık Bakanlığının almış olduğu önlemlerin yanı sıra kendilerinin de gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Salgın dolayısıyla alınan tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını aktaran Gülsoy, üye ve personelin sağlığının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:00 Kaynak: AA

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